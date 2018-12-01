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Bodrum'da yine su borusu patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde patlayan su borusu için Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri seferber oldu.

01 Aralık 2018 Cumartesi 17:27
Bodrum'da yine su borusu patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geçen çarşamba günü patlayan su isale hattının ardından bu kez de şebekede bir arıza meydana geldi. Suyu kesen ekipler, patlayan su borusunun onarımı için çalışmalarına başladı.

Bodrum'da bugün saat 15.45 sıralarında içme suyu şebekesindeki boruda açılma meydana geldi. Yokuşbaşı Mahallesi Ninniharım Sokak üzerinde patlayan borudan fışkıran su, metrelerce havaya yükseldi. Yaklaşık 10 dakika boyunca akan su, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekiplerinin müdahalesiyle kesildi. Ekipler, ara hat olan su borusunun onarım çalışmalarına başladı.

Geçen çarşamba günü isale hattının Torba- Türkbükü mahalleleri arasındaki bölümünde, ana yol kenarında yine patlama olmuştu.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 17:27
  1. Bodrum
  2. Muğla
  3. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
  4. Su borusu patladı

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