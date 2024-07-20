  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bodrum'da yakalanan hırsızın kimliği şaşırttı! Turist olarak gelmiş
Gündem

Bodrum'da yakalanan hırsızın kimliği şaşırttı! Turist olarak gelmiş

Yeniakit Publisher
2024-07-20 09:02:00 - 2024-07-20 10:20:53
Bodrum'da yakalanan hırsızın kimliği şaşırttı! Turist olarak gelmiş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir işletmede hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şahıs Cezayir asıllı Fransız vatandaşı turist çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan Fransız turist işlemlerin ardından tutuklandı.

Akyarlar Mahallesi'ndeki bir işletmenin kasasından 21 Haziran'da işletme yöneticisi P.A'ya ait bir miktar nakit para, döviz, nüfus cüzdanı, banka kartları ve kredi kartlarının bir müşteri tarafından çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) işletme ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli M.S, Kumbahçe Mahallesi'nde JASAT ekiplerince yakalandı.

Cezayir asıllı Fransız vatandaşı olduğu ve Türkiye'ye turist olarak Cezayir'den geldiği tespit edilen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

At arabalı hırsızlar mazgalı saniyeler içinde çaldı
At arabalı hırsızlar mazgalı saniyeler içinde çaldı

Yerel

At arabalı hırsızlar mazgalı saniyeler içinde çaldı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Almanya’nın hırsızlığına tepkiler gelmeye başladı!
Almanya’nın hırsızlığına tepkiler gelmeye başladı!

Avrupa

Almanya’nın hırsızlığına tepkiler gelmeye başladı!

Hırsız ve katil Netanyahu'yu ifşa ettiler! İşte İsrail'in ateşkes oyunu
Hırsız ve katil Netanyahu'yu ifşa ettiler! İşte İsrail'in ateşkes oyunu

Dünya

Hırsız ve katil Netanyahu'yu ifşa ettiler! İşte İsrail'in ateşkes oyunu

Dudak uçuklatan petrol hırsızlığı! Resmen yağmalamışlar
Dudak uçuklatan petrol hırsızlığı! Resmen yağmalamışlar

Dünya

Dudak uçuklatan petrol hırsızlığı! Resmen yağmalamışlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23