Böbreklerin dostu limon

Böbreklerimiz kaburgalarımızın hemen altında karın boşluğumuzun yanlarında bulunan fasulye biçimindeki organlarımızdır. Bu organlarımız kanda bulunan zararlı atıkları süzmekle görevlidir. Böbreklerimiz bu süzme görevinden dolayı veya diğer sebeplerden dolayı sağlığını kaybeder ve gerçekten ızdırap veren ciddi ağrılara sebep olabilirler.

Böbrek ağrısı: Kaburgaların hemen altından karın yan duvarları civarında başlar duruma göre kasıklara kadar yayılan bu ağrılar bazen de başladığı yerde karın ortalarına doğru yayılım gösterir. Aniden başlayan ağrılar sızlama şeklinde devam edebilir.

Böbrek ağrıları:

* Böbrekte kum varlığından,

* böbrekte taş varlığından,

* böbrek iltihabından,

* idrar kanallarının iltihaplanmasından kaynaklanabilmektedir.

Nasıl kurtulursunuz?:

Öncelikle bol su içmeniz gerektiğini vurgulamalıyız, diğer yandan böbreklerin ve özellikle ayakların sıcak tutulması gerektiğini bilmelisiniz. Diğer yandan gerçek limondan yapılmış taze limonata böbreklerde taş oluşumunu engeller ve böbrek ağrılarını giderir. Böbreklerinizin olduğu bölgelere sıcak su torbaları uygulamak da her zaman faydalıdır.

DİKKAT:

Bazı vakalarda böbrek ağrısı diğer ağrılarla karıştırılır. Böbrek ağrısı kaburgaların sağ ve sol altından başlayarak kasıklara doğru yayılır. Böbrek ağrıları ağrı çeken kişinin duruşunu değiştirmesinden etkilenmez. Artmaz veya azalmaz.



Bazı durumlarda böbrek ağrılarına titreme, üşüme, bulantı gibi semptomlar(belirti) eşlik edebilir.

Kişinin duruşunu pozisyonunu değiştirdiğinde artan veya azalan ağrılar genelde sinir sıkışmalarıyla açıklanır ve bu ağrılar hastalar tarafından böbrek ağrısıyla karıştırılır..