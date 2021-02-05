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Yaşam Böbreğini sosyal medyadan satışa çıkardı
Yaşam

Böbreğini sosyal medyadan satışa çıkardı

İstanbul'da bir kişinin böbreğini sosyal medyadan satacağını duyurması üzerine harekete geçen polis, organ ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 organ taciri tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 20:57:00 - 2021-02-05 20:58:24
Böbreğini sosyal medyadan satışa çıkardı

İstanbul'da yaşayan bir kişinin sosyal medyada böbreğini satacağını duyurması üzerine polis harekete geçti. Yapılan organ ticareti operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2 kişi tutuklandı.

Sosyal medyadan böbreğini satışa çıkardı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde organ nakli için "etik kurul" başvurusu yapan ve akraba ya da yakın arkadaş olduklarını bildiren 6 yabancının çelişkili beyanlarda bulunması ve 1 kişinin de sosyal medyada böbreğini satacağına ilişkin paylaşım yapması üzerine çalışma başlattı.

Organ taciri 2 kişi tutuklandı

Söz konusu soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, bir Türk, bir İsrailli, bir Filistinli, bir Ürdünlü, bir Suriyeli, bir Iraklı ve bir Faslı gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 8 bin dolar, 11 kaşe, 51 pul ve 1 numaratör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'ü adli adli kontrol şartıyla 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

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