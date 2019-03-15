BM'den Yeni Zelanda açıklaması: Saldırıyı... Birleşmiş Milletler, Yeni Zelanda'daki küstah saldırıyı, İslam karşıtı, terörist ve ırkçı bir saldırı olarak kabul ettiklerini açıkladı.

BM, Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan saldırının İslam karşıtı, terörist ve ırkçı bir saldırı olduğunu bildirdi. Ayrıntılar geliyor...

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