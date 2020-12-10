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Aktüel BM'den "Suudi kadın aktivist Loujain El Hathloul acil serbest bırakılsın" çağrısı
Aktüel

BM'den "Suudi kadın aktivist Loujain El Hathloul acil serbest bırakılsın" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 20:51:22 -
BM'den "Suudi kadın aktivist Loujain El Hathloul acil serbest bırakılsın" çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları, Suudi Arabistan'da yargılanmasına bugün başlanan kadın aktivist Loujain El Hathloul'un acilen serbest bırakılması ve kendisine yöneltilen "asılsız" suçlamaların düşürülmesi çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Mary Lawlor, BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Fionnuala D. Ni Aolain ve BM İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Nils Melzer'in aralarında bulunduğu bir grup insan hakları uzmanı ortak açıklama yaptı.

El Hathloul'un kadınların araba kullanmasına izin veren kampanyalar da dahil olmak üzere ülkesinde kadın haklarının teşvik edilmesinde öncülük ettiği aktarılan açıklamada, El Hathloul'un Suudi Arabistan'da kadın haklarının durumuna ilişkin gözlemlerini paylaşmak için Şubat 2018'de BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW) ile bir araya geldiği anımsatıldı.

Açıklamada, El Hathloul'un CEDAW ile görüşmesinden üç ay sonra Mayıs 2018'de gözaltına alındığına işaret edildi.

Uzmanlar, iki yıldan uzun süredir "sahte suçlamalarla" tutuklu bulunan El Hathloul'un, ifade, barışçıl toplanma ve dernek kurma özgürlüğü gibi haklarını kullandığı için bugün Suudi Arabistan'da "özel terör mahkemesinde" yargılanmaya başlanmasından derin endişe duyduklarını ifade etti.

Açıklamada, El Hathloul'un acilen serbest bırakılması ve kendisine yöneltilen "asılsız" suçlamaların acilen düşürülmesi için Suudi Arabistan makamlarına çağrıda bulunuldu.

CEDAW'dan 5 Kasım'da yapılan açıklamada, "Uzun süreli tutukluluğunu protesto etmek için 26 Ekim'den bu yana açlık grevinde olan Suudi kadın hakları aktivisti El Hathloul'un kötüleşen sağlığı son derece endişe verici." ifadesi kullanılmıştı.

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