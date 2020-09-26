  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BM: Yemen'de 9 milyon kişi yardım programlarından zarar gördü
Aktüel

BM: Yemen'de 9 milyon kişi yardım programlarından zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-26 12:18:38 -
BM: Yemen'de 9 milyon kişi yardım programlarından zarar gördü

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de finansman yetersizliği nedeniyle sona erdirdiği insani yardım programlarından 9 milyon Yemenlinin olumsuz etkilendiğini duyurdu.

BM Yemen İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM'nin Yemen'de finansman yetersizliği nedeniyle sona erdirmek zorunda kaldığı insani yardım programlarından 9 milyon Yemenlinin zarar gördüğünü belirtti.

Yemen'de 6 yıldır devam eden savaşın ülkeyi açlık, hastalık ve şiddetli ekonomik krizin pençesine düşürdüğü kaydedilen açıklamada, insani yardım fonunun son on yılın en düşük seviyelerine ulaştığı ifade edildi.

BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, çarşamba günü yaptığı açıklamada, BM'nin Yemen'deki 45 yardım programından 15'ine son verilmesi durumunda kalındığını, finansal destek sağlanmazsa 30 programın daha aynı şekilde hizmet veremez duruma gelebileceğini aktarmıştı.

BM'nin bu yıl Yemen'e yardım için talep ettiği 3,2 milyar dolardan yalnızca 1 milyar doların toplanabildiğini belirten Grande, BM kuruluşlarının geçen nisan-ağustos döneminde Yemen'deki 300'den fazla sağlık tesisinde gıda ve sağlık yardımlarını kısmak zorunda kaldığını dile getirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan ile kıyaslayıp Türkiye'yi tercih ettiler
Ekonomi

Yunanistan ile kıyaslayıp Türkiye'yi tercih ettiler

Avrupa'da koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle İngiliz turistler sonbahar tatil tercihlerini Türkiye'den yana kullandı. Turistler..
Kuruluş Osman'ın yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı
Medya

Kuruluş Osman'ın yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı

Yeni sezonu merakla beklenen Kuruluş Osman’ın 2. Fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmandaki savaş sahnesi büyük beğeni topladı...
Miçotakis geri bastı! 'Türkiye' açıklaması
Dünya

Miçotakis geri bastı! 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile yaşanan gerilime ilişkin, "diplomasiye şans verilmesi" çağrısı yaptı.

Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı