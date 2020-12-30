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Aktüel BM: Trump’ın Blackwater affı ABD'nin uluslararası yükümlülüklerinin ihlali
Aktüel

BM: Trump’ın Blackwater affı ABD'nin uluslararası yükümlülüklerinin ihlali

Yeniakit Publisher
2020-12-30 19:47:48 -
BM: Trump’ın Blackwater affı ABD'nin uluslararası yükümlülüklerinin ihlali

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ismi katliamlara karışmış özel güvenlik şirketi Blackwater'ın eski 4 paralı askerini affetme kararının "ABD'nin uluslararası yükümlülüklerinin ihlali" anlamına geldiğini bildirdi.

BM Paralı Askerlerin Kullanımına ilişkin Çalışma Grubu Başkanı Jelena Aparac ve grubun 4 üyesi Lilian Bobea, Chris Kwaja, Ravindran Daniel ve Sorcha MacLeod, yaptıkları ortak yazılı açıklamada Trump'ın af kararını kınadı.

Açıklamada, "Blackwater taşeronlarını affetmek, adalete, Nisur Meydanı'ndaki katliamın kurbanlarına ve ailelerine hakarettir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Cenevre Sözleşmesi'nin devletlere, savaş suçu işleyen kişilerin işledikleri suçlardan sorumlu tutulması zorunluluğu getirdiği vurgulanan açıklamada, bu durumun özel güvenlik şirketlerindeki paralı askerleri de kapsadığının altı çizildi.

- Trump'ın af kararını "kınama" çağrısı

BM insan hakları uzmanlarından oluşan Çalışma Grubunun Başkanı Aparac, Cenevre Sözleşmesi'ne üye devletleri, "Trump'ın af kararını kınama" çağrısında bulundu.

Aparac, "Bu aflar ABD'nin uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ediyor. Daha da ötesi insan hakları hukuku ve insan haklarını küresel düzeyde zayıflatıyor." ifadesini kullandı.

Savaş suçları için hesap verebilirliğin sağlanmasının "insanlık" ve "uluslararası toplum" için "temel ilke" olduğunun altını çizen Aparac, bu tür afların gelecekte özel güvenlik şirketleri nezdinde suistimallere yol açacağına dikkati çekti.

- Trump dün affetme kararı almıştı

ABD Başkanı Donald Trump, dün, ismi katliamlara karışmış özel güvenlik şirketi Blackwater'ın eski 4 paralı askerini affetme kararı almıştı.

Trump'ın görev süresinin son ayına yaklaşırken affettiği 15 kişi arasında 2007'de Irak'ın başkenti Bağdat'taki Nisur Meydanı'nda 17 sivilin öldürülmesi olayına karışan Blackwater çalışanları Nicholas Slatten, Paul Slough, Evan Liberty ve Dustin Heard da yer almıştı.

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