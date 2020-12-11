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Aktüel BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun son oturumunda fikir birliği sağlanamadı
Aktüel

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun son oturumunda fikir birliği sağlanamadı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 00:31:18 -
BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun son oturumunda fikir birliği sağlanamadı

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) öncülüğünde video konferans yöntemiyle düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun son oturumu, herhangi bir fikir birliğine varılmadan sona erdi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi üyesi ve Siyasi Diyalog Forumu katılımcılarından Abdulkadir Huveyli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNSMIL'in "yürütme otoritesini seçme mekanizmasına ilişkin anlaşmaya varılması" çağrısıyla düzenlenen bugünkü oturuma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Huveyli, söz konusu toplantının "herhangi bir fikir birliği sağlanamadan sona erdiğini" söyledi. BM misyonunun, forumda öne sürülen tekliflerden herhangi birinin kabulü için gerekli olan yüzdenin (yüzde 75) değiştirilmesi konusunda katılımcıların tutumlarını öğrenmek ve nabız ölçmek için bir oylama yaptığını belirten Huveyli, söz konusu oylamanın gayriresmi ve herhangi bir bağlayıcılığı olmadığının altını çizdi.

Huveyli, oylamada katılımcıların yüzde 35'inin önceki kabul oranının değişmemesi, yüzde 65'inin ise değişmesi yönünde oy kullandığını dile getirdi.

Siyasi Diyalog Forumu katılımcılarından Muhammed er-Raıd ise herhangi bir bağlayıcılığı olmayan bu oylamaya katılımın yüzde 52'de sınırlı kaldığını belirtti. Raıd, BM misyonunun, bu oylamanın yapıldığı oturumda hazır bulunmayan katılımcılarla 3 gün içerisinde iletişime geçeceği bilgisini paylaştı.

Libya Siyasi Diyalog Forumu kapsamında 4 Aralık'ta telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen oylamada Başkanlık Konseyi Başkanı ve yardımcılarının yanı sıra Başbakanın belirlenmesiyle ilgili sunulan 12 öneriden 3'ü oylamaya sunulmuş ancak bunların hiçbiri gerekli oy oranına ulaşamamıştı. Oylamada önerilerin kabulü için yüzde 75'lik oy oranı gerekiyor.

BM öncülüğünde ilki 9-15 Kasım'da Tunus'ta düzenlenen ve Libya'nın farklı kesimlerini temsilen 75 kişinin katıldığı forum, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle sonuçlanmadan ertelenmişti.

Forumun Tunus görüşmelerinde, Libya'da seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması kararlaştırılmıştı.

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