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Aktüel BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu yarın yine toplanacak
Aktüel

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu yarın yine toplanacak

Yeniakit Publisher
2020-12-09 19:35:33 -
BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu yarın yine toplanacak

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) öncülüğündeki "Libya Siyasi Diyalog Forumu", ülkeyi geçiş döneminde yönetecek hükümeti seçme mekanizmasını görüşmek üzere yarın video konferans yöntemiyle yine toplanacak.

UNSMIL'den yapılan açıklamaya göre, Siyasi Diyalog Forumu katılımcıları, "yürütme otoritesini seçme mekanizmasına ilişkin anlaşmaya varmak üzere" yarınki oturumda bir araya gelecek.

Açıklamada, oturumda "mutabık kalınan yol haritasının uygulanmasında ilerleme kaydedilmesinin" amaçlandığı kaydedildi.

BM öncülüğünde ilki 9-15 Kasım tarihlerinde Tunus'ta düzenlenen ve Libya'nın farklı kesimlerini temsilen 75 kişinin katıldığı forum, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle sonuçlanmadan ertelenmişti.

Forumun Tunus görüşmelerinde, Libya'da genel ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılması kararlaştırıldı.

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