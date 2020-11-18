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Aktüel BM, Nijerya'da açlıkla mücadele için 15 milyon dolar ayırdı
Aktüel

BM, Nijerya'da açlıkla mücadele için 15 milyon dolar ayırdı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 19:47:24 -
BM, Nijerya'da açlıkla mücadele için 15 milyon dolar ayırdı

ABUJA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü Boko Haram'ın yoğun faaliyet gösterdiği Nijerya'nın kuzeydoğusunda devam eden açlık kriziyle mücadele için 15 milyon dolarlık acil durum fonu ayırdığını bildirildi.

BM Nijerya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde Boko Haram'ın saldırılar nedeniyle artan gıda güvensizliğini gidermek için 15 milyon dolarlık acil durum fonu ayırdıkları bilgisini paylaştı.

Söz konusu eyaletlerde şiddet olaylarının yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bu durumu endişe verici seviyeye taşıdığı ifade edilen açıklamada, eyaletlerde 5,1 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Nijerya Koordinatörü Edward Kallon ise insani yardım kuruluşlarının ülkenin kuzeyinde artan gıda güvensizliğinden son derece endişeli olduğunu belirtti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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