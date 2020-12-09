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Aktüel BM Genel Sekreteri Guterres: "Hiç tereddütsüz toplum önünde aşı yaptırırım"
Aktüel

BM Genel Sekreteri Guterres: "Hiç tereddütsüz toplum önünde aşı yaptırırım"

Yeniakit Publisher
2020-12-09 22:44:42 -
BM Genel Sekreteri Guterres: "Hiç tereddütsüz toplum önünde aşı yaptırırım"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milllet (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı hazır olduğunda kameralar karşısında hiç tereddütsüz yaptıracağını belirterek, herkesi aşı yaptırmaya teşvik etti.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, tüm hızıyla artan aşı milliyetçiliğine karşı uyardı ve aşıya eşit erişim çağrısı yaptı.

"Aşı hazır olduğunda yaptırmak istiyorum ve hiç tereddütsüz toplum önünde aşı olurum." diyen Guterres, "Herkesi aşı olmaya teşvik ediyorum çünkü aşı sadece kendimize hizmet değil aynı zamanda her birimizin aşılanması topluma hizmet sağlar ve hastalığın yayılma riski ortadan kalkar. Aşı benim için ahlaki bir zorunluluk." değerlendirmesinde bulundu.


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