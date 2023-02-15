BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, İHH Arama Kurtarma Ekibi’ni ziyaret etti
İnsani İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Kahramanmaraş’ta yaptığı incelemeler sırasında İHH Arama Kurtarma Saha Sorumlusu Ahmet Aydan Bekar’dan İHH’nın çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
İnsani İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş’ta temaslarda bulundu. Griffiths, Kahramanmaraş’taki saha incelemeleri sırasında İHH Arama Kurtarma Saha Sorumlusu Ahmet Aydan Bekar’dan da İHH’nın çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
Ahmet Aydan Bekar, İHH’nın bölgedeki arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili Martin Griffiths’e bilgi verdi.