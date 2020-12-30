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Aktüel BM-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü'nün Sudan’daki görev süresi yarın sona eriyor
Aktüel

BM-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü'nün Sudan’daki görev süresi yarın sona eriyor

Yeniakit Publisher
2020-12-30 18:21:33 -
BM-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü'nün Sudan’daki görev süresi yarın sona eriyor

HARTUM (AA) - Sudan’ın batısındaki Darfur bölgesinde 13 yıldır görev yapan Birleşmiş Milletler (BM)-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü (UNAMID), yarın görevini resmen sonlandıracak.

UNAMID’den yapılan yazılı açıklamada, yarın Sudan’daki görev sürelerinin dolduğu belirtilerek, bölgedekilere güvenlik ve hizmet sağlama sorumluluğunu Sudan hükümetinin üstleneceği ifade edildi.

1 Ocak 2021'den itibaren UNAMID personelinin geri çekilme faaliyetlerine odaklanacağı aktarılan açıklamada, personelin çekilmesi, askeri araç ve teçhizatın geri gönderilmesi, ofislerin kapatılması gibi işlemler için 6 aylık sürelerinin olduğu kaydedildi.

- 2007'den bu yana Darfur'da görev yapıyor

BM Güvenlik Konseyi, 31 Aralık'tan itibaren Darfur bölgesindeki UNAMID görevini sonlandıracak 2559 sayılı kararı kabul etmişti.

Misyon, 2003'te batı bölgesinde hükümet güçleri ile isyancı gruplar arasında patlak veren şiddet olaylarını sona erdirmek için 2007'de Darfur'da konuşlandırılmıştı.

Çeşitli ülkelerden binlerce asker, güvenlik güçleri ve görevlileri bünyesinde barındıran UNAMID, 2007'den bu yana Darfur'da görev yapıyor.

UNAMID, BMGK’nin Haziran 2017'deki kademeli asker azaltma kararı öncesinde 20 bin kişilik güvenlik gücü ve personeliyle "Afrika’daki en büyük ikinci barış koruma" misyonuydu.

BM istatistiklerine göre, 2003'te Darfur'da devrilen eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir hükümeti ile bölgedeki silahlı gruplar arasında çıkan savaşta, 300 bin kişi öldürülmüş ve 2 milyondan fazla kişi ise yerinden olmuştu.

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