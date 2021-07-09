Black Widow nedir? Black Widow konusu ne? Black Widow oyuncuları kimler?

Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson'un başrolünde oynadığı bilim-kurgu, macera ve aksiyon filmi "Black Widow" izleyici ile buluşacak. Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson'un başrolünde oynadığı bilim-kurgu, macera ve aksiyon filmi "Black Widow" izleyici ile buluşacak. Başroldeki BAFTA ödülü sahibi oyuncuya Florence Pugh, David Harbour, O-T Fagbenle ve Ray Winstone'nin eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Cate Shortland üstlendi. Scarlett Johansson'un Natasha Romanoff rolüne geri döndüğü yapım, mazisinden çıkıp gelen ailesiyle büyük bir tehdide karşı iş birliği yapmak durumunda kalan Black Widow'un hikayesini anlatıyor.

Natasha Romanoff kimdir?

Natalia Alianovna "Natasha" Romanova takma ad: Natasha Romanoff; Rusça: Наташа Романоф),: Black Widow (Şablon:Lang-ru; Rusça okunuşu:Chyornaya Vdova) Marvel Comics tarafından yayınlanan kurgusal karakter. Karakter Stan Lee tarafından oluşturulmuş ve ilk kez Tales of Suspense 52 (Nisan 1964)'da görünmüştür. İlk film görünümü Rus casus olarak Demir Adam filminde oldu.S.H.I.E.L.D. gizli ajanı ve süper kahraman takımı Avengers'ın bir üyesidir.

Scarlett Johansson, karakteri Marvel Sinematik Evreni filmleri Iron Man (2010), The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Yenilmezler: Ultron Çağı (2015), Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (2016), Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı (2018), Captain Marvel ve Avengers: Endgame (2019)'de canlandırdı. Aynı zmanda Johansson karakterin kendi filmi olan Black Widow (2020)'da da karakteri canlandırmaya devam etti.