Bizim Toptan’dan rekor büyüme

Organize toptan ticaret sektörünün önde gelen oyuncularından Bizim Toptan’ın satış geliri, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,3 oranında artarak, 727,3 milyon TL’den 947,4 milyon TL’ye yükseldi. Şirketin brüt kârı da yüzde 63 artışla 57,7 milyon TL’den 94 milyon TL’ye çıktı. 69 ilde 175 mağaza ile hizmet veren Bizim Toptan, başarılı bir 6 ay geçirdi. Şirket, bu dönemde satış gelirini 1,7 milyar TL’ye, brüt kârını ise 175,2 milyon TL’ye taşıdı.