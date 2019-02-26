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"Biz, makam ve mevkiye değil, hizmetkarlığa talibiz"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu ile birlikte Osmangazi Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

26 Şubat 2019 Salı 11:59
"Biz, makam ve mevkiye değil, hizmetkarlığa talibiz"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu ile birlikte Osmangazi Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.


Milletten başka hiç bir güç tanımadıklarını dile getiren Başkan Çetinbaş, "Kimin Belediye Başkanı, kimin milletvekili, kimin İl Başkanı olduğundan önce niçin siyaset yaptığımız, hangi istikamete doğru siyaset yaptığımız önemli. Biz istikameti doğru olduğunu geçmişte takip edip gördüğümüz ve istikameti doğru olduğu için peşinden hiç ayrılmadığımız ve her yaptığımız işte, hizmette örnek aldığımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın adamlarıyız. Şimdi biz Dumlupınar Mahallesi’nde kapı kapı dolaştık. Her girdiğimiz evde, her gördüğümüz kardeşimize selam ve muhabbette bulunduk. 1994 yılından beri diyelim belediyecilik bizde. Bu dönem hayatta olduğu gibi siyasette de değişim ve yenilenme var. Bizler gönlümüzden gelen bir muhabbetle yine Belediye Başkanımızı tercih ederseniz el ele gönül gönüle insan odaklı bir siyaset anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğiz. 31 Mart sabahı kalktığımızda yanımıza nüfus cüzdanımızı birde vicdanımızı alacağız. O bir metrekarelik kabine girdiğimizde bizden başka kimse yok. Elinize aldığınız oy pusulası 50 gramdır.50 gramlık oy pusulasıyla Anadolu’nun ovasında, yaylasında Kütahya’nın Osmangazi’sinde bizim kıymetli hemşehrilerimiz ’Bismillah’ diyerek oylarını yine bugüne kadar destekledikleri Recep Tayyip Erdoğan’a verecek, Tayyip Erdoğan temsilcilerine verdiğinde aldığı güçle Cumhurbaşkanımızın kendisine duyduğu güven artacak. Siz buradan öyle bir destek veriyorsunuz ki o Ankara’da dünyaya kafa tutuyor. Biz arkadaşlarımızla birlikte Kütahyalı hemşerilerimizin hizmetkarı olmaya talibiz. Belediyeyi sizlerle beraber idare edeceğiz. Belediye işi gönül işi, çok iş yapar, çokta tanınırsın ama gönüllere giremezsin. Cumhurbaşkanımız tarif etti: Tevazu, gayret ve samimiyet. Kıymetli ağabeyim, kardeşim Ahmet Sami Kutlu. Siyasi hayatı boyunca veya kendi işi dolayısıyla eline aldığı her işi ekip çalışmasıyla, sorumluluk bilinciyle yerine getirmiş bir beyefendidir. Ondan bir şey kaçmaz. Bir şey yapar, insanın gönlünü kırmaz. İnsanın gönlünü, kalbini kıracağımıza biz kaybetmeyi tercih ediyoruz" diye konuştu.(EFE-)

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:59
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