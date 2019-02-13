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"Biz de geçen hafta hakemden nasibimizi aldık"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın:"Hakemlerin böyle gündeme gelmeleri, böyle güzel giden bir ligde doğru değil"- "(Trabzonspor karşılaşması) Kolay maç olmayacak. Bunun farkındayız. Biz de ona göre hazırlanıyoruz"

13 Şubat 2019 Çarşamba 19:49
"Biz de geçen hafta hakemden nasibimizi aldık"

ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Hakemlerin böyle gündeme gelmeleri, böyle güzel giden bir ligde doğru değil. Yani o kadar gündeme gelmemeliler. Verdikleri kararlarla biz de geçen hafta hakemden nasibimizi aldık." dedi.

Yalçın, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, hakem hatalarının damga vurduğu bir haftayı geride bıraktıklarını söyledi.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine rağmen çok ciddi hataların olmasının herkesi sıkıntıya soktuğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Ligin her bölgesinde bir savaş var. İşte aşağıda, yukarıda bir savaş, UEFA'ya gitmek isteyen takımlarda ayrı bir savaş. Mücadele gücü yüksek bir lig geçiyor. Hakem arkadaşlara ve VAR sistemine güveniyoruz. Onlardan hiçbir şüphemiz yok ama ortada yapılan hatalar da var. Kendi açımızdan, Göztepe maçında üç kere VAR'a gidip bir kırmızı kartı, ki yüzde yüz kırmızı kart ilk yarıdaki pozisyon, onu göstermemesi. Son dakikada iki oyuncumuza birden şarj yapılması, kendine avantaj sağlanıp gol atılması. Yani bu tür şeylerin es geçilmesi tabii bizim de canımızı sıkmadı değil. Sıktı biraz ama birçok takımın başına böyle şanssızlıklar geliyor. Üç kere VAR'a gidip lehimize karar çıkmaması çok enteresan oldu. Bir şeyler beklediğimiz VAR kararından rakip lehine kararlar verilmesi, Fırat hoca için de pek iyi bir maç olmadı."


- "Ligin en zor dönemine giriliyor"


Hakemlerin dürüstlüğünden şüphe etmediğini, ancak VAR'ı yorumlamada problemlerin olduğunu dile getiren Sergen Yalçın, "Artık ligin en zor dönemine giriliyor. Bu dönemde herkesin çok dikkatli olması lazım. En çok da hakem arkadaşlar. Hakemlerin böyle gündeme gelmeleri, böyle güzel giden bir ligde doğru değil. Yani o kadar gündeme gelmemeliler. Verdikleri kararlarla biz de geçen hafta hakemden nasibimizi aldık." diye konuştu.

Yalçın, bu hafta gidecekleri Trabzon deplasmanına farklı baktıklarını, güçlü bir takımla oynayacaklarının bilincinde olduklarını aktardı.

Trabzonspor'un iyi bir takım ve güçlü oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu dile getiren Yalçın, "Kolay maç olmayacak. Bunun farkındayız. Biz de ona göre hazırlanıyoruz. Umarım bizim için iyi bir deplasman olur diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor karşısında cezalı iki oyuncularının sahada olmayacağını hatırlatan Yalçın, stoper ve sol bek mevkisinde bunların yerini dolduracak oyuncularının olduğunu anlattı.

Öte yandan turuncu-yeşilli futbolcular, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirdikleri günün ikinci idmanında 5'e 2 pas çalışması ve taktik maç yaptı.


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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 19:49
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  3. Futbol
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