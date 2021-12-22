Biyolojik yaşınızı hesaplayın

Neredeyse herkes doğum tarihini biliyor olsa da, bir vücut fiziksel durum ve yaşam tarzına bağlı olarak önemli ölçüde daha genç veya daha yaşlı bir görünüme ve işleyişe sahip olabilir.

Biyolojik yaşınız, yaşıtlarınızdan farklı olabilir. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Nujen Çolak Bozkurt genetik faktörler uygunsa, yağ oranını azaltarak, stresten olabildiğince uzak durup psikolojik dengeyi koruyarak ve sağlıklı bir cinsel yaşamla biyolojik yaşı, takvim yaşından çok daha genç yaşlara çekmenin mümkün olabileceğini söyledi.

Kimine göre biyolojik yaş kimine göre ruh yaşı önemlidir. Peki, siz kaç yaşındasınız, biyolojik yaşınızı yansıtıyor musunuz?

Biyolojik yaş hesaplama

Dengenizi ölçün

Gözlerinizi sıkıca kapatarak sağ veya sol bacağınızın üstünde durun. Diğer bacağınızı da on santim yukarı kaldırın. Karşınızdaki kişi de bu şekilde ayakta durduğunuz süreyi ölçsün:

Bu şekilde 30 veya daha uzun saniye durabiliyorsanız 20 yaşında, süre 20 saniye ise 40 yaşında, 15 saniye ise 50 yaşında ve 10 saniyeden az ise 50 yaşın üzerindeki bir insan gibisiniz.

Hareket kabiliyetiniz ne durumda?

Dizlerinizi gererek ayakta durun, eğilin ve avuçlarınızı yere değdirmeye çalışın. Düzgün bir şekilde değiyorsa biyolojik yaşınız 20-30 arasıdır. Parmak uçlarınız yere değdiyse 40, avuç içleriniz sadece alt uyluklara kadar geldiyse 50 ve ancak dizlerinize kadar geldiyse 60 yaşındasınız demektir.

Tepkilerinizi nasıl yansıtıyorsunuz?

Yanınızdaki arkadaşınız 50 santimlik bir cetveli baş tarafı aşağı gelmek üzere aşağı sarkıtıyor. Siz elinizle 10 santim kadar aşağıda pusuda bekliyorsunuz ve arkadaşınız cetveli elinden bıraktığında bunu baş ve işaret parmağınızla hemen yakalamaya çalışıyorsunuz,

Cetveli 20 santimde tutarsanız biyolojik yaşınız 20’dir. 25 santimde 30, 35 santimde 40, 45 santimde tutuyorsanız 60 yaşındasınız.

Vucudunuz nasıl?

Baş ve işaret parmağınızla elinizin tersindeki deriyi beş saniye süreyle kuvvetli olarak sıkın, çimdikleyin. Kan çekildiği için burası beyaz renkte olacaktır. Şimdi derinizin ne kadar sürede eski halini alacağını anlamanız için saatinize bakın.

Beş saniye sürerse 30, sekiz saniye sürerse 40, on saniye sürerse 50 ve 15 saniye sürerse 60 yaşındasınız denebilir.