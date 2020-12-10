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Aktüel Bitlis'te teröristlere ait toprağa gömülü tüp ve mühimmat ele geçirildi
Aktüel

Bitlis'te teröristlere ait toprağa gömülü tüp ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 19:45:32 -
Bitlis'te teröristlere ait toprağa gömülü tüp ve mühimmat ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde terör örgüt PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü 5 tüp ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, Güroymak ilçesinin Yayladere köyü kırsalında terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak ve etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek için operasyon düzenlendi,

"Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek 2020-119" adı verilen operasyonda, toprağa gömülü 12 kilogramlık 5 tüp, bir sığınakta toprağa gömülü plastik bidonda 307 kalaşnikof fişeği, 2 kalaşnikof şarjörü, sırt çantası, leşker kıyafeti, sprey boya kutusu ve parçalanmış kitap ele geçirildi.

Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler imha edildi. Sığınak da kullanılamaz hale getirildi.

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