Bitlis'te mağara ve sığınaklarda PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 mağara, 6 sığınak ve 2 depoda ele geçirilen patlayıcı ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ile barınma arayışını bertaraf etmek ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmek amacıyla Şeyhhabip-Sarpkaya Ana Barınma Alanı'nda 13-15 Kasım'da "Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya Şehit Jandarma Er Şevket Kesip 2020-54 Operasyonu"nun gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyon kapsamında Mutki'de Şeyhhabip Ana Barınma Alanı'nda 6 mağara, 6 sığınak ve 2 depo içinde toprağa gömülü basma düzenekli 500 gram TNT kalıpla hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, jeneratör, 3 büyük tüp, buji, 12 volt akü, 40 metre kablo, 2 çift spor ayakkabı, kürek, testere, 3 battaniye, 3 jelikan bidon, 4 çaydanlık, 2 tava, 4 bardak, dikiş seti, bir koli diş macunu ve 565 kilogram çeşitli gıda malzemesi ele geçirilmiştir.



Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Mağara, sığınak ve barınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.