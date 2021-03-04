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Gündem Bitlis'te askeri helikopter neden düştü? Helikopterin düşüş sebebi ne?
Gündem

Bitlis'te askeri helikopter neden düştü? Helikopterin düşüş sebebi ne?

Bitlis'in Tatvan ilçesinde mehmetçiğimizden acı haber geldi. Askeri helikopter düştü. Kazada 9 askerimiz şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildiği belirtildi. Peki, helikopter neden düştü? Bitlis'te askeri helikopterin düşme sebebi nedir?

Yeniakit Publisher
2021-03-04 19:24:00 -
Bitlis'te askeri helikopter neden düştü? Helikopterin düşüş sebebi ne?

Bitlis'te askeri helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi. Peki, Bitlis'te ne oldu? Bitlis'teki askeri helikopter nasıl düştü, helikopter kazası nasıl oldu? İşte son dakika gelişmeleri.

Bitlis'te askeri helikopter neden düştü?

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildiği belirtildi. Açıklamada, "Bölgede İHA, CN- 235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir" denildi.

Yaralı personelin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Uzmanlar ilk belirlemelere göre bölgede aniden değişen hava şartları olduğu ve kazada etkisi olabileceğini bildirirken bir yandan teknik unsurların etkili olabileceği ifade ediliyor. Ancak helikopterin neden düştüğüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığından haberimizden detaylarına ulaşabilirsiniz.

Bitlis'teki askeri helikopter kazasında şehit olan askerlerin isimleri belli oldu mu?
Bitlis'teki askeri helikopter kazasında şehit olan askerlerin isimleri belli oldu mu?

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