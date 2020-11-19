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Aktüel Bitlis'te 59 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

Bitlis'te 59 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 01:47:15 -
Bitlis'te 59 düzensiz göçmen yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 59 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, düzensiz göçmenlere ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda dün il merkezinde durdurulan kamyonette 59 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sevkiyatındaki organizasyonda yer alan şüpheli H.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri süren H.Ö, adliyeye sevk edilecek.

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