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Aktüel

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Bitlis kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 11:13:00 -
Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bitlis kırsalında 3 gün önce 3 teröristin ölü ele geçirildiğini, bugün 2 örgüt mensubunun daha etkisiz hale getirildiğini belirtti. 

Bölgedeki operasyonun sürdüğünü kaydeden Soylu, "Jandarma Harekat Merkezimizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz. Allah onları muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

 

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