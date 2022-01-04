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Gündem Bitlis merkezli 4 ilde PKK operasyonu
Gündem

Bitlis merkezli 4 ilde PKK operasyonu

Bitlis merkezli Bitlis, İstanbul, Manisa ve Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 17:46:00 -
Bitlis merkezli 4 ilde PKK operasyonu

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "bölücü terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçunu işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Bitlis, İstanbul, Manisa ve Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 8 akıllı cep telefonu ve 8 sim kart, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı.

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