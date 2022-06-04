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Ekonomi Bitcoin'de toparlanma sinyalleri!
Ekonomi

Bitcoin'de toparlanma sinyalleri!

Bitcoin bugün yeniden 30.000 doların üzerine tırmandı. Günlük yükselişi yüzde 2'yi aştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 17:08:00 -
Bitcoin'de toparlanma sinyalleri!

Bitcoin dün 29.700 doların altını görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla yönünü yukarı çevirdi. Dünyanın en popüler kripto parası bu sabah itibarıyla günlük yüzde 2.2 değer kazanarak 30.500 doların üzerini gördü.

Dün 1.790 dolara gerileyen Ethereum ise yüzde 0.5 değer kazanarak 1.820 doları aştı. Binance Coin'de günlük yükseliş yüzde 1.8 olurken, Cardano (ADA) yüzde 5.5, Ripple yüzde 3.5, Solana yüzde 4.6, Dogecoin ise yüzde 2.1 yükseldi.

Ada Yeniden Ripple'ı Geçti

ADA böylece 20 milyar dolarlık piyasa değeriyle bu hafta 2. kez Ripple'ı geride bırakarak en büyük altıncı kripto para konumuna yeniden yükseldi. Dün yaşanan düşüşler esnasında Ripple'daki gerileme daha kısıtlı kalmıştı. Bu sebeple Ripple ADA'yı geçmişti. Ancak bugün ADA'daki yükseliş daha hızlı olunca 19.7 milyar dolar piyasa değerine sahip Ripple'ı geçti.

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