  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen kadının yargılanmasına başlandı
Aktüel

Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen kadının yargılanmasına başlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:28:49 -
Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen kadının yargılanmasına başlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de birlikte yaşadığı kişinin kardeşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın, hakim karşısına çıktı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Müjde D. (24) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden dolayı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken maktul İsmail Efe'nin (33) yakınları ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanık, olay günü evde çıkan ailevi bir tartışma nedeniyle kavganın büyüdüğünü, maktul Efe'nin kendisine kavga esnasında yumruk attığını ve bir süre boğuştuklarını, bıçağın arbede anında saplanmış olabileceğini anlatarak suçsuz olduğunu söyledi.

Tutuksuz yargılanma talebinde bulunan sanık Müjde D. şöyle konuştu:

"Kayınbabam İzmir'den bize misafirliğe gelmişti. Evde oturuyorduk. Kapı çaldı, İsmail Efe elinde şişe ve bir bıçakla içeriye girdi. Beni yumruklamaya başladı. Saçlarımı çekti ve dövdü. Ben elinden kurtulmak için kendisini ittim. Yere düştü. Kalktıktan sonra da evden çıktı. 150 metre kadar yürüdükten sonra yere yığıldı. Bir daha da kalkamadı. Polisler geldi ve beni götürdü. Bıçak saplanmış. Evde benim elimde bıçak yoktu. 4 çocuğum var, ikisi cezaevinde benim yanımda. Mağdurum."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Eskişehir'de önceki eylül ayında Gündoğdu Mahallesi Bartınlı Sokak'ta bulunan bir evde Müjde D. ile dini nikahla beraber yaşadığı Fırat Efe'nin kardeşi İsmail Efe arasında kavga çıkmış 4 çocuk annesi Müjde D. tarafından göğsünden bıçakla yaralanan İsmail Efe kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldular! İran'dan haddini aşan açıklama
Dünya

Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldular! İran'dan haddini aşan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Zafer Günü'nde Aras türküsünü okuması İran'ı rahatsız etti.
Görüntüler paylaşıldı! Mısır’dan o noktaya kontrolsüz saldırı
Dünya

Görüntüler paylaşıldı! Mısır’dan o noktaya kontrolsüz saldırı

Mısır tarafından rafale jetleri ile Libya sınırına yapılan kontrolsüz saldırının görüntüleri paylaşıldı.
Kaçka: Türkiye ile anlaşmaya çok yakınız
Ekonomi

Kaçka: Türkiye ile anlaşmaya çok yakınız

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Ticaret Temsilcisi Taras Kaçka, Türkiye ile yaklaşık 5 milyar dolarlık ticaret hacmini artırmak istedikl..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay