"Birlik" projesiyle Doğu Türkistan kültürünü yaşatacaklar

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir grup üniversite öğrencisi, Doğu Türkistan kültürünü yaşatmak ve bölgedeki insan hakları ihlallerine dikkati çekmek için "Birlik" adlı proje başlattı.

Projenin kurucuları Tuğana Bulut ve Zehra Elif Demirci, "Dirilik ve görünürlük" parolasıyla başlattıkları projeyle asimile edilmeye çalışılan Uygur kültürünü diri tutmayı ve sosyal medyaya taşımayı hedefliyor.

Öğrenciler, "Birlik" projesi kapsamında hem yüz yüze hem de online olarak faaliyet gösteriyor.

Proje ekibi, İstanbul'da okuyan Uygur kız öğrencilere ulaşarak, onlarla düzenli aralıklarla bir araya gelip kardeşlik bağı kuruyor. İleride bu faaliyeti genişleterek "Muahhad" isimli bir alt proje yürütmek isteyen öğrenciler, bir Türk ile bir Uygur öğrenciyi eşleştirerek kardeşlik ve temas geliştirici faaliyetlerde bulunmayı da planlıyor.

Konferanslar düzenleyerek toplumun her kesiminde Doğu Türkistan bilincini uyandırmayı hedefleyen öğrenciler, Uygurca tiyatro oyunları yazıp kitap okuma kulüpleri kurmayı amaçlıyor.

Gönüllülere Uygurca dersi vererek bu dilin yaygınlaştırılmasını da sağlamak isteyen öğrenciler, öğrendikleri Uygurca ile sosyal medya üzerinden içerikler üretmeyi planlıyor.