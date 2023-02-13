Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 3 bin çadır yardımı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye yardımlar sürüyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Türkiye'deki depremzedeler için 3 bin çadır desteğinde bulundu.

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "BMMYK tarafından ülkemizde yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak amacıyla temin edilen yaklaşık 3 bin çadır, Türk Hava Kuvvetleri, THY, ve Ürdün Hava Kuvvetleri tarafından ihtiyaç duyulan bölgelere nakledilmiştir. BM, Ürdün makamları ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.