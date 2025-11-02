‘Birinci partiyiz’ diyen CHP’lileri çıldırtacak tahmin: “Erdoğan'ın en rahat seçimi olacak"

Talat Atilla'nın hazırladığıTV100'deki programa katılan gazeteci Sedat Bozkurt, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bozkurt, Erdoğan’ın siyasi deneyimi ve güçlü ittifak yapısının, seçim sürecinde belirleyici olacağını dile getirdi.

Bozkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugüne kadar girdiği seçimler içinde en rahat süreci yaşayabileceğini öne sürdü.

"ERDOĞAN EN RAHAT SEÇİMİNE DOĞRU YOL ALIYOR"

Bozkurt, “Erdoğan en rahat seçimine doğru yol alıyor. Kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. CHP'nin mevut durumunu eleştiren Bozkurt, "Muhalefet bloğu parçalı. Muhalefet bloğunun ortak bir aday ortaklaşma ihtimalini çok görmüyorum. Ama o tarafta kendi ittifakını gayet iyi işleten bir Erdoğan var.” dedi.

Gazeteciye göre bu tablo, Erdoğan’ın elini güçlendirirken, muhalefetin stratejik zayıflıkları da seçim dinamiklerini Cumhurbaşkanı lehine çeviriyor. Bozkurt’un sözleri, özellikle “birinci partiyiz” çıkışlarıyla öne çıkan CHP çevrelerinde tartışma konusu oldu.



