Birileri yine kuduracak! Türkiye, tek tek dize getirdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos'ta 'katalog suçlara uymadığı' gerekçesiyle Instagram'a erişim engeli getirdi. Günlerdir Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile İnstagram yetkilileri arasından süren görüşmeler, İntagram’ın Türkiye’nin şartlarını kabul etmesiyle sonuçlandı.

Fransız okullar da dize geldi!

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de yasal statü olmadan faaliyet gösteren ve Türk öğrenci kabul eden Charles De Gaulle ve Pierre Loti okullarıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Alınan karar doğrultusunda bu okullara yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacak ve 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren ara sınıflara nakil öğrenci kabul edilmeyecek. Ayrıca yasal düzenlemeler sağlanana kadar mevcut Türk öğrencilere özel dersler bakanlık tarafından görevlendirilen öğretmenlerce verilecek.

İnstagram da Türkiye’nin şartlarını kabul etti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos'ta 'katalog suçlara uymadığı' gerekçesiyle Instagram'a erişim engeli getirilirken, uzun süren görüşmeler sonrası Instagram'ın Türkiye'nin şartlarını kabul ettiğini duyuruldu.



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