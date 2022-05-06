Bu edepsizliği biri durdursun!

Yaptığı paylaşımlarla ve iğrenç yaşam tarzıyla Türk gençliğini erozyona uğratmaya çalışan voleybolcu Ebrar Karakurt'tan yine ahlak dışı paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt özel hayatını ifşa etmeye devam ederken, yaşadığı lezbiyen hayatı ise gençlerin gözüne sokmaya devam ediyor. Eski sapık ilişkisini sona erdiren voleybolcu Ebrar Karakurt yeni sapık ilişkide olduğu bayanın fotoğraflarını da sosyal medyadan takipçilerine duyurmaya başladı. Ebrar Karakurt'un yeni sapık ilkişkisinin tarafı ise Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde eğitim alan oyuncu İrem Tuncer çıktı.

Baraj dizisinde canlandırdığı Fulya karakteriyle bilinen İrem Tuncer paylaşımlarıyla olay oldu. İrem Tuncer, Ebrar ile fotoğrafını "Aşık oluyorum" diye paylaştı.

İREM TUNCER KİMDİR?

İrem Tuncer 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. Lise sıralarında tiyatroya başladı. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne gitmeye başladı. Ardından temel oyunculuk eğitimleri için Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde eğitim aldı. İrem Tuncer oyunculuk kariyerine ilk kez tiyatro sahnesinde rol alarak adım attı. “Beş Para Etmez Varyete, Artiz Mektebi” oyunlarında sahne aldı.

CÜBBELİ AHMET HOCA DA YERİN DİBİNE SOKMUŞTU

Milli takımda da oynayan voleybolcu Ebrar Karakurt üzerinden lezbiyenleri eleştiren Cübbeli Ahmet Hoca, "Devlet kadrosunda bulunan birinin lezbiyenliği değil, lezbiyenliği teşhiri ve insanların bunu savunması başımıza ne işler açacak!?" diye yazmıştı.

Cübbeli Ahmet Hoca yaptığı açıklamada, "İşittiğime göre; Milli takımda oynayan bir voleybolcu lezbiyenliğini teşhir etmiş ve eli klavye tutan birçok kimse bunu müdâfea etmiş. Bunca belâ yetmemiş olacak ki artık toplumdaki bazı kimseler yıkıcı bir umûmi belaya davetiye çıkarır hale gelmiş" demişti.