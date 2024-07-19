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Gündem Biri Atay biri Demirtaş! İki muhalif bir birine girdi
Gündem

Biri Atay biri Demirtaş! İki muhalif bir birine girdi

Yeniakit Publisher
2024-07-19 12:59:00 - 2024-07-19 13:15:44
Biri Atay biri Demirtaş! İki muhalif bir birine girdi

Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile TİP eski milletvekili Barış Atay sosyal medya laf dalaşına girdi.

Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile TİP eski milletvekili Barış Atay birbirine girdi..

Demirtaş, Atay’ı sol için bir kayıp gerekçesi olarak yorumlayarak, 'Siyaseti bıraktığı gün solun oyu artar... Sevinirim.' dedi. Atay ise Demirtaş'ı ahmakça bir cevapla karşıladı: "Benim %13 oy kaybettirdiğim yorumunuz 'gururumu okşadı' "

 

Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından TİP eski milletvekili Barış Atay'la ilgili tespitlerini aktardı. Solcu Barış Atay'ı, 'Siyaseti bıraktığı gün solun oyu artar... Sevinirim. Bana arkamdan ettiği lafları da aynen iade ederim.' ifadelerini kullanan Demirtaş, "Kendisi ile sosyal alanlarda benzer düşüncelerim de olabilir. Hiçbir şahsi bilgisi olmayan kişiler hakkında inanılmaz fevri konuşmalar yapıyor. Sol-Popülizm yaptığına da şahit oldum. Zaten Sağ-Popülizm dünyayı yedi bitirdi. Bir de buna enerjimiz yok." eleştirisinde bulundu.

SOL % 2 KAZANIYOR, % 15 KAYBEDİYOR

Demirtaş,"Verdiği demeçler, Sola %2 oy kazandırıyorsa %15 kaybettiriyor. En komik tarafı nette %eksi 13 kaybettirdiğinin farkında değil. Onun dışında şahsı ile ilgili bilgim yok yorum yapamam. Siyaseti bıraktığı gün solun oyu artar... Sevinirim." paylaşımını yaparken, Atay'ın Türkiye'de halkı kesinlikle tanımadığını da hatırlattı.
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Sol kökenli Barış Atay ise, Demirtaş'ın eleştirilerine "Ben sermaye yanlısı bir liberal olmaktan utandığınızı ya da bunun bir hakaret olduğunu düşündüğünüzü hiç aklıma getirmedim. Öyle düşünüyorsanız; sizin siyaseti bırakmama sevineceğiniz gibi ben de buna sevinirdim fakat öyle olmadığını biliyoruz."

Akay'ın daha sonra verdiği cevap ise, ahmaklığını ispat etti:

"Benim %13 oy kaybettirdiğim yorumunuz 'gururumu okşadı' ama bu kadar önemli olduğumu düşünmüyorum. Yaptığınız ekonomi yorumları hakkında konuşmaya muhakkak devam edilecektir. Fikirlerinin; ancak profiline abone olunarak edinilebilecek kadar önemli olduğunu düşünen birinin, söyledikleri ve yazdıklarıyla ilgili yorumlara daha makul yaklaşması gerektiğini düşünüyorum."

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