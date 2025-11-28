Biri 82 diğeri 72 yaşında: Azgın dayılara hayasızlıktan gözaltı

Kamusal alanlarda çıplaklık ve uygunsuz davranışların sık sık mide bulandırdığı bu günlerde İlkadım ilçesinden gelen haber bu kadar da olmaz dedirtti.

Kılıçdede Mahallesi'ndeki bir parkta yaşları 82 ve 72 olan İ.O ve M.K. adlı iki erkeğin uygunsuz davranışlarda bulunduğu polise ihbar edildi.

Olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri İ.O. ve M.K.'yi "hayasızca hareket" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren İ.O. ve M.K., sevk edildikleri nöbetçi mahkemece elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmalarına karar verildi.