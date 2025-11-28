  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Akit TV Ana haberde Erkan Tan dönemi! Cesur, adil ve milletten yana…

İşte Türkiye bu! Hem kazanır hem de kazandırır

Papa Leo’nun Ankara temaslarında dikkat çeken stratejik mesaj! Dünya basını zamanlaması manidar diyerek duyurdu

Türkler yapmaz da hani yapsa böyle mi olurdu? Partizan maçındaki skandal pankarta komik ceza

Sakallı, sarıklı ve cübbeli isimler giremezken… Anıtkabir’e Papa ve takkeli-cübbeli papazlar nasıl girebiliyor?

Sıkı duruşun perdesi aralandı! Merkez bankası raporunda dikkat çeken vurgular

İmamoğlu tutuklandı diye ortalığı yıkıp polise taş, balta ve asitle saldıran Saraçhane provokatörleri mahkemede yırttı! Hepsi beraat etti!

Bakan Kacır duyurdu: Türkiye – AB ilişkilerinde yeni dönem! Bilim ve teknolojide kritik eşik aşıldı

Korkutan su krizi uyarısı: En iyi ihtimalle 5-10 yılımız kaldı

Yolsuzluk Devlet Başkanlığına uzandı
Gündem Biri 82 diğeri 72 yaşında: Azgın dayılara hayasızlıktan gözaltı
Gündem

Biri 82 diğeri 72 yaşında: Azgın dayılara hayasızlıktan gözaltı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Biri 82 diğeri 72 yaşında: Azgın dayılara hayasızlıktan gözaltı

Samsun’un İlkadım ilçesindeki bir parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı adam 'hayasızca hareket' suçundan gözaltına alındı. Biri 82 diğeri 72 yaşındaki iki erkeğe edildikleri mahkemece elektronik kelepçe ile ev hapsi cezası verildi.

Kamusal alanlarda çıplaklık ve uygunsuz davranışların sık sık mide bulandırdığı bu günlerde İlkadım ilçesinden gelen haber bu kadar da olmaz dedirtti.

Kılıçdede Mahallesi'ndeki bir parkta yaşları 82 ve 72 olan İ.O ve M.K. adlı iki erkeğin uygunsuz davranışlarda bulunduğu polise ihbar edildi. 

Olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri İ.O. ve M.K.'yi "hayasızca hareket" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren İ.O. ve M.K., sevk edildikleri nöbetçi mahkemece elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmalarına karar verildi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23