Birçok vatandaş bunu bilmiyor! Başvurarak 2 yıllık ücreti alın

SGK'dan ölüm aylığı alan kız çocukları, evlenirlerse aylıkları kesilir. Ancak bu durumda ölüm aylığının 24 aylık tutarında evlenme ödeneği alabiliyor.

Akşam Gazetesi'nden Okan Güray Bülbül'ün yazısına göre sadece bir evlilikte ödenen bu haktan yararlanmak için evlenen kızın SGK'ya başvuru yapması şart.

Sosyal güvenlik sisteminde ölüm koruma altına alınmış bir risktir. Ölen sigortalının geride kalan hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanırken buna ilave olarak cenaze ödeneği veriliyor ve ölüm aylığı alan kız çocuklarının evlenmesi durumunda halk arasında çeyiz parası olarak da bilinen evlenme ödeneği ödeniyor. Evlenme ödeneği SGK tarafından kız çocuğunun talepte bulunması şartıyla ödenir. Bir defaya mahsus olarak ödenen evlenme ödeneğinin tutarı da ölen kişinin sigortalılık durumuna göre değişir. Evlenme ödeneğinde 2008 Ekim ayı öncesi ve sonrası farklılık var.

24 aya yükseltildi

1 Ekim 2008'de yapılan değişiklikle 5510 sayılı kanunla birlikte ölüm aylığı alan kız çocuklarına ölüm aylığının 24 aylık miktarının evlenme ödeneği olarak ödenmesi hüküm altına alındı. Yani ilk kez 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olan kişilerin ölümü halinde geride kalan kız çocuklarına ölen kişinin memur, işçi, esnaf olmasına bakılmaksızın 24 aylık ölüm aylığı tutarında evlenme ödeneği ödeniyor. Ancak ilk kez 1 Ekim 2008 öncesinde memur olmuş anne ya da babadan ölüm aylığı alan kız çocuklarına evlenme ödeneği 12 aylık ölüm aylığı miktarı olarak ödeniyor.

Evlilik tarihi kritik

SSK'lı anne ya da babadan ölüm aylığı alan kız çocukları için 1 Ekim 2008 öncesi veya sonrası fark etmiyor. Bağ-Kur'lu anne ya da babadan ölüm aylığı alan kız çocukları için ise kritik nokta evlilik tarihi. 1 Ekim 2008 sonrasında evlenenler ödenek alabiliyor.