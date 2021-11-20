Birbirinden farklı eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde düzenlenen açılış törenine; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Rıdvan Fadıloğlu’nun eşi Seval Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç ve kursiyerler katıldı.

Amacımız daha fazla kursiyelerimize hizmet götürebilmektir

Sergi açılışında konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak özellikle sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklerde elimizden geleni hep birlikte ortaya koymaya gayret gösteriyoruz. Bu konuda Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Kaymakamımız ve tüm daire müdürlerimiz ile birlikte daha fazla bu şehri yaşanabilir hale nasıl getirebiliriz, onun kaygısı içerisindeyiz. İçerisinde bulunduğumuz bu Şehitkamil Sanat Merkezi’nin gerçekten yeni sanatçılar yetiştirmesini biz gönülden istiyoruz. Bugün bu sergide de kursiyerlerimizin eserlerini görmüş olacağız. Amacımız, daha fazla kursiyerimize hizmet götürebilmek, daha nitelikli eserleri ortaya çıkarabilmektir. İnşallah bunları da hocalarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Bu tür etkinlikleri biz bir başımıza yapmıyoruz. Bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Kültür Müdürlüğümüz, Kaymakamlığımızdan aldığımız desteklerle devam ettiriyoruz. Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde bize verilen bu desteklerle daha güzel ve daha nitelikli sergileri hayata geçireceğimizi şimdiden taahhüt ediyorum. Emeği geçen, eseri olan tüm sanatçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sanatın ve sanatçının yanında olan başkanımıza teşekkür ediyorum

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Sanat, sizlerin de bildiği gibi duygularımızın, düşüncelerimizin en iyi şekilde dışarı yansıtıldığı, en iyi şekilde anlatıldığı güzel bir uğraştır. Dolayısıyla burada kadınlarımızın zamanlarını en iyi şekilde geçirmeleri adına bu kurslara katılmaları, daha sonra eser ortaya koymaları oldukça önemli bir başarı. Ben tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Gerçekten Şehitkamil Belediyemiz, sanatın dolu dolu yaşandığı, yaşatılmaya çalışıldığı alanları vatandaşlarımıza sunmaya devam ediyor. Gerek Şehitkamil Sanat Merkezi, gerekse Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi gerekse de Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezlerinde başta kadınlarımız olmak üzere her yaştaki insanımıza çeşitli kurslar düzenleniyor; sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikler düzenleniyor. Biz de gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde bu alanların dolu dolu değerlendirildiğini gördük. Bizim devlet olarak amacımız, 7’den 70’e herkese talep ettiği, ilgi duyduğu alanlarda gerekli hayat boyu öğrenme çalışmalarını gerçekleştirmektir. Ben; sanata önem veren, her zaman sanatın ve sanatçının yanında olan Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve değerli ekibine teşekkür ediyorum. Sergi açılışının hayırlı olmasını diliyorum. Kursa katılan tüm kursiyerlerimizi, değerli hocalarımızı tebrik ediyorum.”

Yapılan açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi. Açılış törenin ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi. Sergi, 21 Kasım tarihine kadar açık olacak.