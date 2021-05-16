Bir zamanlar Çukurova'da Saniye ayrıldı mı? Saniye ne zaman gelecek?

Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterini Selin Yeninci canlandırmaktadır. Çukurova'nın Saniyesi'nin dizide neden olmadığı ve diziye ne zaman geri döneceği merak kazandı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'da hizmetçi rolü ile oynayan Saniye neden yok?

Bir zamanlar Çukurova Saniye neden yok?

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle yıldızı parlayan Selin Yeninci, koronavirüse yakalanan oyuncular kervanına katıldı. Oyuncu Selin Yeninci koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındığı biliniyor. Evde gördüğü tedavinin sonuç vermemesi sonrasında yoğun bakıma kaldırılan Yeninci'nin tedavisi devam ediyor.

Bir zamanlar Çukurova'da Saniye ayrıldı mı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ekranlara gelen Saniye karakterini canlandıran oyuncu Selin Yeninci'nin diziden ayrılışının ne kadar süreceği de merak kazandı. Tedavi ve karantina süreci sona eren Selin Yeninci, virüsü yendi ve sete geri döndü. Bir süredir sosyal medyadan çok fazla paylaşım da yapamayan oyuncu, son olarak aşağıdaki paylaşımıyla hayranlarının da halini sorarak “Özledim sizi” mesajını düştü. Oyuncunun kısa bir süre sonra dizi setine geri döneceği tahmin ediliyor.

Selin Yeninci kimdir?

Selin Yeninci, oyunculuğa Olur Olur isimli sinema filmiyle başlangıç yaptı. ATV ekranlarında sevilerek takip edilen dizi Bir Zamanlar Çukurova'da hizmetçi Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk dizi deneyimini ise Kaçın Kurası olan genç oyuncu, Avlu ve Yüz Yüze dizilerinde de rol aldı.