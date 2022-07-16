Bir YHT tüneli daha ışığa kavuşuyor
Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli ışık görme töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla bugün gerçekleştirilecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada AK Parti hükümetleri döneminde demir yollarında seferberlik ilan edildiği belirtildi. Dev yatırımlar arasında Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi’nin de bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada bugün Karaismailoğlu’nun katılımıyla Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli ışık görme töreninin düzenleneceği bildirildi. Hattın 201 kilometre uzunluğunda ve saatte 200 kilometre hıza uygun olacağına işaret edilen açıklamada “Projemiz tamamlandığında yüksek hızlı trenlerle Ankara-Bursa ile Bursa-İstanbul arasındaki demir yolu seyahati, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacaktır” ifadesi kullanıldı.