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Aktüel "Bir Umut" filminin çekimleri Bursa'da başladı
Aktüel

"Bir Umut" filminin çekimleri Bursa'da başladı

Yönetmenliğini Ümit Köreken'in üstlendiği filmin çekimleri yeni tip koronavirüs önlemleri doğrultusunda Bursa'da gerçekleştiriliyor

Yeniakit Publisher
2020-08-19 10:33:21 -
"Bir Umut" filminin çekimleri Bursa'da başladı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Boğaziçi Film Festivali Bosphorus Film Lab'da TRT'nin ortak yapım ödül desteğini alan "Bir Umut" filminin çekimleri başladı.

Yönetmenliğini Ümit Köreken'in üstlendiği filmin çekimleri yeni tip koronavirüs önlemleri doğrultusunda Bursa'da gerçekleştiriliyor.

Köreken'in ilk uzun metrajlı filmi "Mavi Bisiklet" de ulusal ve uluslararası 40'ın üzerinde birçok festivale katılarak, dünya prömiyerini "66. Berlin Film Festivali"nde yapmıştı.

"53. Antalya Film Festivali"nde de "En İyi Senaryo", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Film Altın Portakal" ödüllerinin yanı sıra çeşitli festivallerden birçok ödül alan Köreken, ikinci uzun metraj sinema filmi "Bir Umut"un hazırlıkları sırasında çektiği belgesel film "Muhammed Ali"nin de dünya prömiyerini geçen yıl 34. Fransa Belfort Film Festivali'nde gerçekleştirmişti.

Yapımcılığını Drama Yapım'ın üstlendiği "Bir Umut" filminin başrollerinde, "Halef" filmindeki performansıyla 2018 yılında gerçekleştirilen Malatya Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Baran Şükrü Babacan ile "Eğreti Gelin" filmindeki karakteriyle 2005 Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Vadeden Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olan Eylem Yıldız ve çeşitli dizi projelerinde rol almış Funda Eskioğlu yer alıyor.

Filmin vizyondan önce gelecek yıl gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası çeşitli film festivallerinde gösterilmesi planlanıyor.

Filmin hikayesi ise özetle şöyle:

"Umut (35), sinema filmlerinde rol almak isteyen bir oyuncudur. Eşi Asiye (43) kendi kurdukları özel tiyatroda yönetmenlik yapmaktadır. Umut, 14 yaşındayken babasını kaybetmiş, annesinin üç çocuklu bir adamla evlenmesi üzerine Bursa'da yaşayan dayısının yanına gönderilmiştir. Bu olaydan sonra 20 yıl boyunca annesi ile hiç görüşmemiştir. Sınırda yaşadığı sorun nedeniyle Bursa'ya dönemeyen tır şoförü dayısından bir telefon alır. Anadolu'nun küçük bir kasabasında yaşayan annesi MS hastalığı nedeniyle tedavi için Bursa'ya gelmiştir. Annesinin tedavisiyle ilgilenmek zorunda kalan Umut hastanede sürpriz bir şekilde Asiye'nin hamile olduğunu öğrenir. Bu durum Umut'un çocuk sahibi olmak istememesi nedeniyle büyük bir tartışmaya neden olur. Asiye telefonunun da içinde bulunduğu çantasını almadan ortadan kaybolur. Umut çok uğraşsa da ondan hiçbir haber alamaz. Yaşadığı yoğun stres ve yıllardır içinde biriktirdiği duygular nedeniyle annesi ile büyük bir hesaplaşma yaşarlar ve annesi de ansızın ortadan kaybolur. Gece boyu Asiye'yi ve annesini arayan Umut, sabah her ikisinden de beklenmedik haberler alır. Fakat sadece birine yetişebilme şansı vardır."





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