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Bir ton Maraş dondurmasını ücretsiz dağıttılar!

Bursa'da bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali" kapsamında vatandaşlara bir ton Maraş dondurması dağıtıldı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 20:52
Bir ton Maraş dondurmasını ücretsiz dağıttılar!

Merkez Osmangazi Belediyesinin destek verdiği organizasyonda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bir ton "Maraş dondurması", tır ve  kamyonetlerle Kent Meydanı'na getirildi.

Kurulan platformda Osmangazi Belediye Başkan Vekili Erkan Albayrak'ın  kestiği ilk diliminin ardından külahlarla kent sakinlerine ücretsiz dondurma  dağıtıldı.

Uzun kuyruk oluşan etkinlikte bir ton dondurma bir saatte tükendi.

Organizasyon sorumlusu Şaban Yumruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  etkinliği Bursa'da gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

 Bu yıl ikincisini düzenledikleri organizasyonu büyüterek devam  ettireceklerini belirten Yumruk, "Festivalin amacı marka değeri yüksek bir ürün  olan Maraş dondurmasını vitrine koymak ve daha popüler, bilinir hale getirmek."  dedi.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 20:52
  1. Bursa
  2. Kahramanmaraş
  3. osmangazi belediyesi
  4. maraş dondurması

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