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Gündem Bir sahte doktor skandalı daha! Ameliyat bile yapmış...
Gündem

Bir sahte doktor skandalı daha! Ameliyat bile yapmış...

Yeniakit Publisher
2023-09-02 02:47:00 - 2023-09-02 03:05:06
Bir sahte doktor skandalı daha! Ameliyat bile yapmış...

İstanbul'da özel bir hastanede çalışan doktor G.D.'nin bilgilerini kullanarak kaçak ameliyatlar yapan 40 yaşındaki sahte doktor D.N. gözaltına alındı.

D.N. ile birlikte, ameliyatlara katıldığı tespit edilen M.K. ve K.İ. de emniyet tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden operasyona ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

7 Temmuz 2022 tarihinde Sultangazi'de bulunan özel bir hastanede görevli doktor G.D.'nin bilgileri kullanılarak mesai saatleri haricinde kaçak ameliyatlar yapıldığının belirlenmesi üzerine başlatılan çalışmada, bahsi geçen ameliyatları D.N. isimli kişinin yaptığı, ayrıca D.N. isimli kişiye ameliyat olan 2 hastanın da şikayetçi oldukları anlaşılmıştır. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; D.N., 30 Ağustos'ta, olayı birlikte gerçekleştirdikleri tespit edilen M.K.(32) ve K.İ.(63) isimli şahıslar ise bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır.

İkisi cezaevine gönderildi!

Emniyet'te yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve D.N. "Özel belgede sahtecilik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken K.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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