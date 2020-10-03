Bir rekor daha! Eylül ayı ihracatı 16 milyar doları aştı

Buğra Kardan



Pandemiyle mücadeleye kararlı şekilde devam eden Türkiye, dış şoklara karşı dayanıklı ve güçlü ekonomisiyle de öne çıkıyor. Yabancı yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ülke, ihracatta ivme yakalamış durumda. Bunu veriler de teyit ediyor.



Rakamlar yüz güldürdü



Öyle ki eylül ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 4.8, bir önceki aya nazaran da yüzde 28.5 artarak 16 miyar 13 milyon doları buldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı da -altın hariç- yüzde 90.9 olarak kayıtlara geçti. Verilerin yüzleri güldürdüğünü belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Bir rekor daha kırdık. 2020 yılının en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamını yakaladık. Mutluyuz, gururluyuz” dedi.



Toparlanma devam ediyor



Pekcan, ihracatın üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe nispeten yüzde 34.5 arttığını aktararak, “Bu tablo ekonomimizin V tipi toparlanması, üçüncü çeyrek büyümesi açısından da olumlu işaretler sunuyor” diye konuştu. Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 90’ı geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Pekcan, “İlk 9 ayda da bu oranın 84.4 olarak ölçülmesi umut verici” şeklinde konuştu.



Küresel ekonominin küçüldüğünü; Avrupa ülkelerinin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini hatırlatan Pekcan, “Bu ortamda dahi ihracatta çok güçlü performanslar kaydetmekteyiz” ifadesini kullandı.



Rol ve sorumluluk artıyor



Yeni Ekonomi Programı’na (YEP) atıfta bulunan Pekcan, şunları söyledi:



“Programda da vurgulandığı üzere yeni dengelenme, yeni normal ve yeni ekonomi temalarıyla yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimize üreticilerimiz ve ihracatçılarımızla hem planlı hem de kararlı biçimde yürüyeceğiz. Öbür taraftan küresel ekonomi teması içinde dijital dönüşüm, e-hizmetler ve e-ticaret gibi faktörler ön plana çıkıyor. Yeni ekonomi temamız ise yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihracata dayalı bir büyüme ile kalkınma vizyonu ortaya koyuyor. Dolayısıyla YEP’in icrasında ihracatçılara çok önemli rol ve sorumluluk düşüyor. Biz de tüm desteklerimizle ihracatçımızın ve iş dünyamızın yanında yer alıyoruz, alacağız.”



2020 hedefi yakalanacak



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise geçen ay 16 milyar 13 milyon dolarla tüm zamanların eylül ayı ihracat rekorunun kırıldığına işaret ederek, “2020 için konulan 165.9 milyar dolar hedefini de Allah’ın izniyle yakalayacağız” dedi.



Otomotivcilerden başarı



Eylülde toplam 41 bin 386 firmanın ihracat yaptığına dikkat çeken Gülle, şöyle devam etti:



“Geçen ay 20 sektörümüz ihracatını arttırdı. Halı ve meyve-sebze sektörlerimiz ise tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Sektörel anlamda 2 milyar 605 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv toparlanarak tekrar lider sektörümüz oldu. Hazır giyim sektörümüz 1 milyar 798 milyon dolarla ikinci, kimyevi maddeler sektörümüz ise 1 milyar 633 milyon dolarla üçüncü oldu. Otomotivde 13.1 milyon dolarlık, hazır giyimde ise 298 milyon dolarlık artış yaşandı.”