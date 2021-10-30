Bir reklamdan 30 milyon cukkalayan Tarkan yine rezil oldu

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Kaz Dağları ile ilgili yapılan ‘doğa katliamı’ provokasyonuna destek veren, fakat daha sonra Kaz Dağları’ndan villa satın aldığının ortaya çıkmasıyla samimiyetsizliği gözler önüne serilen şarkıcı Tarkan, bu defa da cebe indirdiği astronomik reklam ücretiyle gündeme geldi. "Megastar" denilerek pohpohlanan şarkıcının bir e-ticaret platformunun reklamından tam 30 milyon TL alması, sol zihniyetin paraya olan düşkünlüğünü gözler önüne serdi.

Takipçileri eski tweet'leriyle vurdu

Takipçilerinden bazıları, son olarak etek giyip "toplumsal cinsiyet eşitliği" ve "eşcinsellik" algısını normalleştirme çabasına girerek büyük tepki çeken Tarkan’a sosyal medyadan Kaz Dağları ile ilgili yaptığı “Bu ne bitmek bilmeyen bir para ve güç hırsıdır. İnsan ülkesinin doğasını, tarihini, kültürünü rant uğruna bir kalemde nasıl satabilir böyle? Dünyanın neredeyse her yerinde durum aynı. Halkın oylarıyla bulundukları noktaya gelen yetkililer kendilerini o ülkenin sahibi sanıp istediklerini yapma hakkını kendilerinde nasıl buluyorlar?” paylaşımını hatırlatıp “Bu ne bitmek bilmeyen para ve güç hırsıdır böyle Tarkan Bey” diye sordu.