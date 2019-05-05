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"Bir maçtan çok senaryosu önceden yazılmış tiyatro izledik"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün:"(Göztepe-Antalyaspor karşılaşmasına ilişkin) Önce VAR hakemi olduğu Galatasaray karşılaşmasında, ardından orta hakem olduğu Başakşehir mücadelesinde canımızı yakan Mete Kalkavan, son olarak Göztepe maçında da sahnedeydi"

05 Mayıs 2019 Pazar 22:14
"Bir maçtan çok senaryosu önceden yazılmış tiyatro izledik"

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Antalyaspor'un Göztepe karşısında aldığı mağlubiyete ilişkin, "Önce VAR hakemi olduğu Galatasaray karşılaşmasında, ardından orta hakem olduğu Başakşehir mücadelesinde canımızı yakan Mete Kalkavan, son olarak Göztepe maçında da sahnedeydi. Bugün, bir maçtan çok, adeta senaryosu önceden yazılmış bir tiyatro izledik." ifadesini kullandı.

Süğlün, yaptığı yazılı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İzmir'de yapılan ve Mete Kalkavan'ın hakem olarak görev aldığı Göztepe karşılaşmasından 4-1 mağlup ayrıldıklarını anımsattı.

Karşılaşma öncesi "Hakem Mete Kalkavan'ın bizi şaşırtması ve yanıltması dileklerimizle" yönünde bir açıklamada bulunduklarını hatırlatan Süğlün, açıklamanın ne kadar haklı bir sitem ve yerinde bir uyarı olduğunu bugünkü Göztepe karşılaşmasında gördüklerini kaydetti.

Açıklamasında, "Önce VAR hakemi olduğu Galatasaray karşılaşmasında, ardından orta hakem olduğu Başakşehir mücadelesinde canımızı yakan Mete Kalkavan, son olarak Göztepe maçında da sahnedeydi. Bugün, bir maçtan çok, adeta senaryosu önceden yazılmış bir tiyatro izledik." şeklinde görüş belirten Süğlün, şu değerlendirmede bulundu:

"90 dakika içerisinde sayamayacağımız kadar çok art niyetli kararı, Mete Kalkavan'ın mücadeleye ne kadar ön yargılı çıktığının göstergesi idi. Mete Kalkavan'ı maçlarımızda görmek istemediğimizi defalarca ifade etmemize rağmen, böylesine kritik bir karşılaşmada görevlendirilmesine artık söyleyecek bir söz bulamıyoruz. Mete Kalkavan'ın bugün bizim lehimize yaptığı tek şey, maç öncesi duyduğumuz endişe konusunda bizi şaşırtmaması ve yanıltmamasıydı."

Süğlün, Mete Kalkavan'ı unutmadıklarını ve bundan sonra da hafızalarından bir daha çıkmamak üzere kazıdıklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 22:14
  1. Antalyaspor
  2. Göztepe
  3. Mete Kalkavan

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