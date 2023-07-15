Bir köpek saldırısı daha: Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı!
Çorum'da köpeğin saldırısı sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da köpeğin saldırısı sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, A.Ş. (53) Kale Mahallesi Salı Pazarı civarındaki evinden ayrıldıktan kısa süre sonra komşusuna ait olduğunu iddia edilen köpeğin saldırısına uğradı.
Kolundan ve bacağından yaralanan kadın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
A.Ş'nin tedavi sonrası köpeğin sahibinden şikayetçi olacağı öğrenildi.
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