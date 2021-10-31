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Gündem Bir kere de cami demeyin be! AKM'ci Enver Aysever'den tuhaf karşılaştırma
Gündem

Bir kere de cami demeyin be! AKM'ci Enver Aysever'den tuhaf karşılaştırma

CHP'li belediyelerden aldığı ihalelerle ihya edilen AKM'ci Enver Aysever, 405 yıllık yıllık Sultan Ahmet Camii ile ucube bir yapı olan eski Atatürk Kültür Merkezi'ni bir tuttu.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 23:33:00 - 2021-10-31 23:52:57
Bir kere de cami demeyin be! AKM'ci Enver Aysever'den tuhaf karşılaştırma

 yeniakit.com.tr 

Fırsat buldukça İslam'a ait her şeye saldıran din karşıtı kesim yine kafayı çıkardı.

CHP'li belediyelerden aldığı ihalelerle ihya edilen ve İslam karşıtı ifadelerle tepki çeken CHP yandaşı Enver Aysever, çürümüş bir beton bina ile yüzlerce yıllık ayakta sapasağlam duran tarihi camileri kıyaslayarak yine İslam karşıtlığını açık etti.

405 yıllık yıllık Sultan Ahmet Camii'ni hedef alan Enver Aysever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda camiyi ile AKM'yi bir tuttu. Aysever, çirkin görüntüsüyle Taksim'de yer işgal eden yapının yıkılıp daha modern bir kültür merkezi inşa edilmesine karşı çıktı.

Camileri yine diline dolayan ve AKM'nin İstanbul'u yansıttığını savunan Aysever, şu ifadelerde bulundu:

"Bu mekanların yıkılmasında rolü olan herkes bu suça ortaktır. Sultanahmet Cami’ni, Topkapı Sarayı’nı, Aya İrini’yi yıkmak neyse AKM’yi de yıkmak aynısıdır.
İstanbul; Roma’dır, Bizans’tır, Osmanlı’dır ve Türkiye’dir. Eğer yıkmak, yenisi yapmak matah bir şeyse Hisar’ı da yıkalım."

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Yorumlar

Bay b

Çok şükür ki bazı kendilerine müslüman, millyetciyiz,ve milli görüşçüler gibi bu zavallılar la aynı safta değilim.bir insan bu kadar mı vatanına milletine ve İslam ve değerlerine düşman olur bunlar için iyi ki cehennem var.
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