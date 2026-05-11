Bir günde 11 kayıp yaşandı İki ayda 409 çocuk kızamıktan öldü

Bangladeş'te yayın yapan Daily Star gazetesinin haberine göre, ülkede kızamığa bağlı çocuk ölümleri hızla artıyor.

Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 1 günde kızamık olduğu doğrulanan veya hastalık belirtileri gösteren 11 çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bunlardan 4'ünün kızamık olduğunun doğrulandığı, 7'sinin ise şüpheli vaka olduğu kaydedildi.

Ayrıca, 15 Mart'tan bu yana kızamıktan veya kızamık benzeri belirtilerden hayatını kaybeden çocukların sayısı 409'a ulaştı.

Bangladeş'te hükümet, 7 Nisan'da kızamık şüphesiyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından acil aşılama kampanyası başlatılmasına karar vermişti.

Pnömoni ve ensefalopatiye yol açabilen kızamık, dünya genelinde aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olmaya devam ediyor.