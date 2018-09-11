Bir ev ailenin zevki ileolur

Evinizin dekorasyonunda değişiklik yapmak istiyorsanız, bunu bütçenizi fazla zorlamadan da yapabilirsiniz. Sıcak bir kır evi dekoru istiyorsanız, koltukların kumaşını değiştirmek yerine, üzerine renkli minderler veya kılıflar dikerek aynı sonucu elde edebilirsiniz.

Perde seçiminde o kadar çok alternatif var ki.. Öncelikle perdenin rengine karar verin. Bunun için, mobilyalarınızın rengine uygun, tamamlayacak perdeleri seçmelisiniz. Mobilyalarla beraber duvar ve zemin rengini de hesaba katarsanız, evinizi iki ayrı mekan gibi göze batmaktan kurtarmış olursunuz. Sonraki adım, modelini seçmek. Model seçiminde sadece görüntüsüne değil, kullanım kolaylığına da dikkat etmelisiniz...

Dekorasyonun önemli kısımlarından birisi aydınlatmadır. Aydınlatma, mobilyaları ortaya çıkarıp, vurgulamalıdır. Bazıları loş atmosferleri sever, bazıları aydınlıktan hoşlanır. İstenilen atmosferi yakalayabilmek için ışığın şiddetini ayarlayabilir, ışık kaynağını gizleyebilir ya da ortada bırakırsınız. Fakat, tavandan yansıyan ışık göz sağlığınız için daha iyidir.

Mutfaklar evlerin artık ailenin hep birlikte yaşadığı bir alanı haline geldi. Bu yüzden, mutfağı en verimli ve fonksiyonel şekliyle kullanmak önem kazandı. Ailenin mutluluk ve şefkat kanadı anne mutfağında ne kadar rahatsa, huzurlu ise bu aynen yuvasına yansıyacaktır. Onun için aile ev alırken de döşerken de, aydınlık, ferah, geniş sevimli bir mutfağa öncelik tanımalı...

Perdelik kumaşların uzun ömürlü olması için aşağıdaki kullanma talimatlarına özen gösterilmesi tavsiye ediliyor.



Yıkanabilir özelliği olan kumaşlar maksimum 30 derecede ve narin yıkama programında yıkanmalı ve narin sıkma uygulanmalıdır. Özellikle tül grupları maksimum 600 devirde sıkılmalıdır.

Kırışmaması için kumaşlar çamaşır makinesine katlanarak koyulmalı ve yıkandığında içinde bekletmeden, nemliyken kornişe asılı kurutulmalıdır.

Perdelerin iplerinin ucunda veya çamaşır makinesinin içinde kumaşlara zarar verecek herhangi bir sert cisim bulunmamalıdır.

Renklerin ilk günkü özelliğini koruması için ekru ve kemik rengi de dahil olmak üzere tüm renkli ürünler colormatik deterjanlar ile yıkanmalıdır.

Renklerinin uzun süre kalıcı olması ve kumaşların yıpranmaması için perdeleri doğrudan güneş ışığından koruyan güneşlik, stor benzeri perdeler kullanılmalıdır.

Perdelerin yaklaşık 3’er aylık periyotlarla yıkanması doğal renk ve görünümünün korunması açısından gereklidir.