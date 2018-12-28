Bir dönem Türk futboluna damga vurdu! 86 yıllık kulüp kapandı

Yıllarca Süper Lig'de mücadele eden, Türkiye Kupası finali oynayan ve Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden 86 yıllık Kayseri Erciyesspor geçen sezon Bölgesel Amatör Küme’ye düştükten sonra kapandı. Kulübün tesisleri Süper Lig ekibi Kayserispor'a verildi.

İmkansızlıklar nedeniyle lige katılama

1932 yılında kurulan Kayseri Erciyesspor, üst üste aynı ligde iki kez şampiyon olan tek takım oldu. 2003-2004 sezonunda 2’nci Lig A kategorisinde elde ettiği şampiyonlukla Süper Lig'de mücadele etme hakkını kazanan kulüp genel kurulda alınan kararla bu hakkı Kayserispor'a devretmişti.

Kayseri Erciyesspor, bir sezon sonra yeniden aynı ligde şampiyon olarak yeniden Süper Lig’e yükseldi. 2014-2015 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden Kayseri Erciyesspor 2015-2016 sezonunda 1’inci Lig, 2016-2017 sezonunda 2’nci Lig, 2017-2018 sezonunda ise 3'üncü Lig’de mücadele etti. Sezon sonunda Bölgesel Amatör Lig’e düşen Kayseri Erciyesspor imkansızlıklar nedeniyle lige katılamamıştı.







Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil etti

2006-2007 sezonunda İzmir'de oynanan Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaşan Kayseri Erciyesspor maçı kaybetmesine rağmen Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanmıştı. Türkiye Kupası'nda final oynayarak Avrupa vizesi aldığı dönemde ligden düşen Kayseri Erciyesspor, 1’inci Lig ekibi olarak Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil etti. Kupaya ikinci ön eleme turundan katılan Kayseri ekibi İsrail’in Maccabi Tel Aviv takımı ile eşleşti. İsrail'de 0-0 biten maçın rövanşını Kayseri'de 3-1 kazanarak turu geçen Kayseri Erciyesspor'un 1’inci turdaki rakibi ise Atletico Madrid oldu. Erciyesspor, rakibine iki maçta da yenilerek kupaya veda etti.

Tesisler Kayserispor'a devrolacak

Senelerdir atıl durumda kalan tesisler sezon başından beri kullanılmıyor. Melikgazi İlçesi Hürriyet Mahallesi’nde bulunan tesislerin Kayserispor’a devri konusunda protokol imzalandığı açıklandı.

Kayserispor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Değerli başkanımız Erol Bedir ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç önderliğinde Başkan Yardımcımız Berna Gözbaşı’nın girişimleriyle, Başkan Vekili Naci Bedir, Başkan Yardımcısı ve Alt Yapı Sorumlumuz Sayın Serdar Maraşlı'nın Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Türkmen ile görüşmeleri üzere Kayseri Erciyesspor Alt Yapı Tesisleri'nden sonra A takım tesisleri de Kayseri gençliği ve Kayserispor alt yapısına hizmet etmek amacı ile ön protokol imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.