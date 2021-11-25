Bir darbe de Hindistan'dan: Kripto paraları yasaklıyor!

Hindistan'da hükümet, Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) resmi dijital para çıkarmasını kolaylaştırmaya yönelik bir tasarı hazırladı. Parlamento Kış Sezonu'nda ele alınacak olan "Kripto para ve Resmi Dijital Para Düzenleme Yasası 2021" adı ile hazırlanan tasarı, Hindistan'da tüm özel kripto paraların yasaklanmasını öngörüyor.

Ancak tasarıda, teknolojinin desteklenmesi ve kullanımı için belirli muafiyetlere de imkan veriliyor. apılan açıklamada, "Tasarının amacı Hindistan Merkez Bankası tarafından ihraç edilecek resmi dijital paranın oluşturulması için sistemi kolaylaştırmak" ifadelerine yer verildi.

Hindistan'da Parlamento Kış Sezonu oturumları 29 Kasım-23 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

Bitcoin'i genç nesil için tehdit olarak görüyorlar

Hindistan Başbakanı Modi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Bitcoin'in genç nesil için tehdit oluşturduğunu ifade etmişti.

Hidistan'da 15-20 milyon arasında kripto para yatırımcısı olduğu ve bunların elinde 5,9 milyar doylar tutarında kripto para bulunduğu tahmin ediliyor.